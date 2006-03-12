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    «Зенит» требует аннулировать результат матча с «Амкаром» и назначить переигровку

    Теги Зенит Амкар

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что решение «Зенита» подать протест на матч 21-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0) означает, что петербургский клуб требует аннулировать результат игры и назначить переигровку. Обращение «Зенита» будет рассмотрено 7 марта.

    «Питерский клуб настаивает на аннулировании результата и назначении переигровки матча «Зенит» — «Амкар». Они имеют на это право, всё по закону.

    При подаче протеста сторона может требовать либо аннулирование результата матча и переигровку, либо аннулирование результата матча и назначение технического поражения. В данном случае речь идёт о переигровке»,

    «Зенит» подал протест из-за эпизода, который произошёл в концовке матча. Арбитр Владимир Сельдяков показал игроку «Амкара» Николаю Зайцеву жёлтую карточку, которая стала для него второй, но рефери не показал футболисту красную карточку. Зайцев получил травму и покинул пределы поля.

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