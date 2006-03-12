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    ПАОК оштрафовали на 3 очка из-за того, что болельщики бросили рулон кассовой ленты в тренера «Олимпиакоса»

    Теги происшествия болельщики Олимпиакос ПАОК высшая лига Греция Оскар Гарсия

    ПАОК был лишен 3 очков за эпизод во время матча 23-го тура чемпионата Греции с «Олимпиакосом».

    Кроме того, клуб оштрафован на 30 тысяч евро и наказан двумя матчами без зрителей. Решение было принято дисциплинарным комитетом чемпионата Греции.

    Матч был перенесен из-за инцидента с участием фанатов хозяев и тренера гостей Оскара Гарсии.

    Испанский специалист перед началом игры направлялся к своей скамейке на стадионе «Тумба», когда в него с трибуны бросили рулон ленты от кассового аппарата.

    Рулон попал в лицо Гарсии, чуть выше глаза. Тренера осмотрели врачи, а затем он был отправлен в местный госпиталь.

    На данный момент ПАОК занимает второе место в чемпионате. Вместо 52 очков, у клуба будет только 49. «Олимпиакос» идет третьим с 47 баллами.

    В Греции тренеру разбили голову рулоном от кассового аппарата. Матч отменили

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