ПАОК оштрафовали на 3 очка из-за того, что болельщики бросили рулон кассовой ленты в тренера «Олимпиакоса»

ПАОК был лишен 3 очков за эпизод во время матча 23-го тура чемпионата Греции с «Олимпиакосом».
Кроме того, клуб оштрафован на 30 тысяч евро и наказан двумя матчами без зрителей. Решение было принято дисциплинарным комитетом чемпионата Греции.
Матч был перенесен из-за инцидента с участием фанатов хозяев и тренера гостей Оскара Гарсии.
Испанский специалист перед началом игры направлялся к своей скамейке на стадионе «Тумба», когда в него с трибуны бросили рулон ленты от кассового аппарата.
Рулон попал в лицо Гарсии, чуть выше глаза. Тренера осмотрели врачи, а затем он был отправлен в местный госпиталь.
На данный момент ПАОК занимает второе место в чемпионате. Вместо 52 очков, у клуба будет только 49. «Олимпиакос» идет третьим с 47 баллами.
В Греции тренеру разбили голову рулоном от кассового аппарата. Матч отменили