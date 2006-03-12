Бускетс о календаре примеры: «Если мы играем в лучшей лиге мира, руководство должно все делать лучше»

Полузащитник «Барселоны» раскритиковал руководство чемпионата Испании из-за календаря.

Каталонский клуб провел матч 26-го тура с «Лас-Пальмасом» (1:1) 1 марта, а 4 марта играл против (1:0).

«Обе команды могли сыграть в среду, но они поставили нас в четверг. Мы вернулись в Барселону, и нам пришлось тренироваться без отдыха. Если мы играем в лучшей лиге в мире, руководство должно делать все лучше.

Это не оправдание. Это реальность. Я не люблю жаловаться, когда мы проигрываем. Но сегодня мы выиграли, поэтому я собираюсь воспользоваться этим правом.

Мы гордимся победой. Команда отдала все, мы были лучше, у нас было преимущество, у нас были шансы, и гол Лео был невероятный. Так и выигрывается чемпионат – победами над лучшими. Календарь сложный, но мы будем идти вперед», – сказал Бускетс.