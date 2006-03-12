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    Бускетс о календаре примеры: «Если мы играем в лучшей лиге мира, руководство должно все делать лучше»

    Теги Барселона Атлетико примера Испания Серджи Бускетс

    Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс раскритиковал руководство чемпионата Испании из-за календаря.

    Каталонский клуб провел матч 26-го тура с «Лас-Пальмасом» (1:1) 1 марта, а 4 марта играл против «Атлетико» (1:0).

    «Обе команды могли сыграть в среду, но они поставили нас в четверг. Мы вернулись в Барселону, и нам пришлось тренироваться без отдыха. Если мы играем в лучшей лиге в мире, руководство должно делать все лучше.

    Это не оправдание. Это реальность. Я не люблю жаловаться, когда мы проигрываем. Но сегодня мы выиграли, поэтому я собираюсь воспользоваться этим правом.

    Мы гордимся победой. Команда отдала все, мы были лучше, у нас было преимущество, у нас были шансы, и гол Лео был невероятный. Так и выигрывается чемпионат – победами над лучшими. Календарь сложный, но мы будем идти вперед», – сказал Бускетс.

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