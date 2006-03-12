Антон Миранчук: «Думаю, 150 пар кроссовок у меня есть»

Хавбек Антон Миранчук рассказал о своих предпочтениях в музыке и одежде.

- Стереотип про футболиста: вырос в спортшколе, ничего не знает, ничем не интересуется. У тебя есть увлечения?

– Люблю музыку слушать и все, что с этим связано. В сторону Америки, конечно. Музыка и стиль. Еще иногда в теннис играю.

- Лучший альбом прошлого года?

– 21 Savage, Offset, Metro Boomin «Without Warning», реально крутой. Кендрика не люблю, не слушал альбом, хотя все абсолютно его слушают.

Lil Uzi Vert еще понравился. Из российских раньше Гуфа много слушал, сейчас Мота, T-Killah. Баттл вот посмотрел Гуфа с Птахой, очень ждал. Гуф, конечно, на голову сильнее.

- На недавнем дне рождения Смолова выступали Элджей, L’One, Jah Khalib, Pharaoh. Ты на свой кого бы позвал?

– L’One, наверно. Остальных в меньшей степени.

- Есть у тебя какой-то любимчик из не очень известных?

– Нет, я если слушаю, то обычно какой-то топ.

- Есть кто-то, чей стиль тебе очень нравится в одежде, во внешнем виде?

– Оделла Бэкхема знаете из NFL? 13 номер. Вот он всегда круто выглядит. Я подписан на разных баскетболистов — они, когда приезжают на матч, все очень круто выглядят, отбор вещей крутой.

- Топ-5 любимых брендов или дизайнеров?

– Mike Amiri, Off-White, Fear of God, Gucci, Yves-Saint Laurent. Vlone, знаете такой? Можно и его.

- Все футболисты увлечены модой?

– Многие, только не все умеют: кому-то идет, а на кого-то смотришь и думаешь: «Да не туда ты зарулил, парень»

- Сколько у тебя кроссовок? Какие любимые?

– Думаю, 150 пар железно есть, Nike в основном. Сейчас очень нравятся Air Jordan 1 x Off White. Раньше Nike SB нравились, – сказал Миранчук.