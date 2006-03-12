Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Антон Миранчук: «Думаю, 150 пар кроссовок у меня есть»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия светская хроника Nike Антон Миранчук

    Хавбек «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своих предпочтениях в музыке и одежде.

    - Стереотип про футболиста: вырос в спортшколе, ничего не знает, ничем не интересуется. У тебя есть увлечения? 

    – Люблю музыку слушать и все, что с этим связано. В сторону Америки, конечно. Музыка и стиль. Еще иногда в теннис играю. 

    - Лучший альбом прошлого года? 

    – 21 Savage, Offset, Metro Boomin «Without Warning», реально крутой. Кендрика не люблю, не слушал альбом, хотя все абсолютно его слушают. 

    Lil Uzi Vert еще понравился. Из российских раньше Гуфа много слушал, сейчас Мота, T-Killah. Баттл вот посмотрел Гуфа с Птахой, очень ждал. Гуф, конечно, на голову сильнее. 

    - На недавнем дне рождения Смолова выступали Элджей, L’One, Jah Khalib, Pharaoh. Ты на свой кого бы позвал? 

    – L’One, наверно. Остальных в меньшей степени. 

    - Есть у тебя какой-то любимчик из не очень известных? 

    – Нет, я если слушаю, то обычно какой-то топ. 

    - Есть кто-то, чей стиль тебе очень нравится в одежде, во внешнем виде? 

    – Оделла Бэкхема знаете из NFL? 13 номер. Вот он всегда круто выглядит. Я подписан на разных баскетболистов — они, когда приезжают на матч, все очень круто выглядят, отбор вещей крутой. 

    - Топ-5 любимых брендов или дизайнеров? 

    – Mike Amiri, Off-White, Fear of God, Gucci, Yves-Saint Laurent. Vlone, знаете такой? Можно и его. 

    - Все футболисты увлечены модой? 

    – Многие, только не все умеют: кому-то идет, а на кого-то смотришь и думаешь: «Да не туда ты зарулил, парень» 

    - Сколько у тебя кроссовок? Какие любимые? 

    – Думаю, 150 пар железно есть, Nike в основном. Сейчас очень нравятся Air Jordan 1 x Off White. Раньше Nike SB нравились, – сказал Миранчук.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться