Константин Рауш: «Если бы я не ошибся, то были бы большие шансы выиграть»

Защитник «Динамо» Константин Рауш после матча 21-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:1) отметил, что команда потеряла очки из-за его ошибки. Напомним, что Рауш провел первый официальную встречу за столичный клуб.

– Матч вышел равным, обе команды имели моменты. Обидно немного: если бы я не ошибся, то были бы большие шансы выиграть.

– Это ваша первая игра в чемпионате России. Как сложился дебют?

– Хорошо. Я очень рад, что провел первую официальную игру за «Динамо». Сборы очень долго шли, а в Германии в это время был разгар сезона. Хотелось скорее на поле. Очень жаль, что не удалось победить в такой день.

– Погодные условия удивили?

– В Германии тоже бывало холодно, но в Уфе холоднее. Разница в поле, конечно, ощущается. Поле не очень понравилось – жесткое, коленки и спина болят, к такому надо привыкнуть.