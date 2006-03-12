Ахмед Муса: «Схема ЦСКА изменилась, поэтому ищу себя и пытаюсь набрать лучшую форму»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса подвел итоги домашнего матча 21-го тура чемпионата России против (1:0).

«Да, было очень холодно, но я привыкший, не жалуюсь.

Здесь большинство знакомые мне игроки, однако схема команды несколько изменилась с тех пор, как я здесь играл. Со временем приспособлюсь. Прежде всего я рад, что мы выиграли.

Что касается моего выступления, то пока пытаюсь найти себя, набрать лучшую форму. Но я счастлив, что мы взяли три очка», – рассказал Муса в эфире программы «После эфира».