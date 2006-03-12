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    Ахмед Муса: «Схема ЦСКА изменилась, поэтому ищу себя и пытаюсь набрать лучшую форму»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Урал Ахмед Муса

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса подвел итоги домашнего матча 21-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0).

    «Да, было очень холодно, но я привыкший, не жалуюсь.

    Здесь большинство знакомые мне игроки, однако схема команды несколько изменилась с тех пор, как я здесь играл. Со временем приспособлюсь. Прежде всего я рад, что мы выиграли.

    Что касается моего выступления, то пока пытаюсь найти себя, набрать лучшую форму. Но я счастлив, что мы взяли три очка», – рассказал Муса в эфире программы «После эфира».

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