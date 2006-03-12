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    Агент хавбека «Гремио» Артура прилетел в Барселону, чтобы завершить трансфер

    Теги Гремио высшая лига Бразилия Барселона примера Испания возможные трансферы агенты Артур Рамос

    «Барселона» и «Гремио» близки к договоренности по трансферу полузащитника Артура Рамоса в каталонский клуб.

    Как утверждает журналистка Cope Элена Кондис Эно, агент игрока прибыл в Барселону, чтобы завершить переговоры.

    Сообщалось, что Артур останется в «Гремио» до января 2019 года. За 60% прав на игрока клуб получит 30 миллионов евро тремя траншами.

    Предусмотрен также бонус на 10 миллионов, который будет зависеть от выступлений игрока за «Барселону» и продления контракта. Сам Артур подпишет пятилетнее соглашение.

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