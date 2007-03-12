Станцию метро «Новокрестовская» введут в эксплуатацию к матчу «Зенит» – ЦСКА

В Санкт-Петербурге продолжается строительство станции «Новокрестовская» недалеко от стадиона «Крестовский».

Основные конструкции «Новокрестовской» уже возведены, ведутся отделочные работы, а также пусконаладка эскалаторов. По информации издания «Спорт день за днем», станцию впервые задействуют в день матча «Зенит» – ЦСКА, который пройдет 29 апреля.

На строительство станций «Новокрестовская» и «Беговая» выделены 30,1 миллиарда рублей, из которых 11,8 миллиарда были привлечены из федерального бюджета.