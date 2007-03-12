Червиченко о трансляциях матчей РФПЛ: «Я за то, чтобы футбол показывали за деньги»

Бывший президент Андрей Червиченко прокомментировал решение «Матч ТВ» не показывать центральный матч 21-го тура чемпионата России – «Спартак» (0:0) на общедоступном канале.

- Как относитесь к тому, что матч не был показан на федеральном канале?

- Рискую получить много критических стрел в свой адрес, но я за то, чтобы футбол показывали за деньги. В Европе это распространенная практика: те, кто не хотят платить за прямой эфир, могут посмотреть матч в общем доступе в записи через 2–3 часа.

Мы много говорим о том, что наши клубы должны зарабатывать, но параллельно говорят и о том, что все матчи нужно показывать бесплатно, да еще и болельщиков часто бесплатно пускают на стадионы… Клубы зарабатывать так и не начнут. Поэтому все ужесточения, на мой взгляд, идут на пользу.

Да, изначально людьми это будет воспринято болезненно, но со временем это даст финансовый толчок для дальнейшего развития нашего футбола, чтобы он хоть более-менее становился окупаемым. Я за то, чтобы за зрелище люди платили, — сказал Червиченко.

«Матч ТВ» хотел показать дерби за деньги. Не получилось