Чаушич об отказе комментировать стычку в матче с «Ахматом»: «Сами знаете, какие ситуации бывают, когда играешь в Грозном»

Полузащитник тульского Горан Чаушич, автор гола в домашнем матче РФПЛ с «Ахматом» (1:0), поделился впечатлениями от игры.

– Была очень тяжелая игра, заснеженное поле. В первом тайме у меня был прекрасный момент, но не забил. Хорошо, что получилось на последних минутах.

– Гол в концовке вызвал много споров, даже возникла небольшая драка. Игроки говорят, что надо было оставить мяч, не играть [проявить фэйр-плей].

– У меня нет комментариев по этому поводу. Вы сами знаете, какие ситуации бывают, когда вы играете в Грозном, – сказал Чаушич.

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