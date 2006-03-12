Тульский «Арсенал» победил «Ахмат». Единственный гол забил Чаушич

В матче 21-го тура премьер-лиги тульский «Арсенал» победил «Ахмат» (1:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 4 марта, 19.00, «Арсенал»
- Гол:
- 1:0 – 89 Чаушич.
-
Арсенал Тула –
Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Маига (Джорджевич, 45), Ткачев (Хагуш, 72), Горбатенко, Чаушич, Кангва, Дзюба.
-
Ахмат –
Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель (Родолфо, 36), Мохаммади, Швец, Исмаэл, Иванов, Роши, Балай (Бацуев, 83), Митришев (Лео Жаба, 70).
- Удаление:
- Родолфо (90).