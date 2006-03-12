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    Тульский «Арсенал» победил «Ахмат». Единственный гол забил Чаушич

    Теги премьер-лига Россия Ахмат Арсенал Тула

    В матче 21-го тура премьер-лиги тульский «Арсенал» победил «Ахмат» (1:0).

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Арсенал Тула – Ахмат 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    4 марта, 19.00, «Арсенал»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 89 Чаушич.
    Арсенал ТулаЛевашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Маига (Джорджевич, 45), Ткачев (Хагуш, 72), Горбатенко, Чаушич, Кангва, Дзюба.
    АхматГудиев, Уциев, Семенов, Анхель (Родолфо, 36), Мохаммади, Швец, Исмаэл, Иванов, Роши, Балай (Бацуев, 83), Митришев (Лео Жаба, 70).
    Предупреждения:
    Хагуш (80), Дзюба (90), Григалава (90), Чаушич (90), Семенов (90).
    Удаление:
    Родолфо (90).

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