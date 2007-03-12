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    Гурам Аджоев: «За поле «Арсеналу» не стыдно, на нем было комфортно играть»

    Теги премьер-лига Россия Ахмат Арсенал Тула Гурам Аджоев

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над «Ахматом» (1:0) в матче РФПЛ.

    «Понятно, что всем командам тяжело играть после тренировочных сборов, трудно входить в сезон. Нам противостоял сильный соперник, у которого было лучшее турнирное положение. Я доволен этой победой.

    Еще в 10 часов утра проведение матча было под вопросом из-за снегопада. Но благодаря нашим преданным болельщикам, работникам клуба и стадиона мы смогли совершить чудо и сделать условия проведения матча практически идеальными. За поле нам не стыдно, игрокам на нем было комфортно играть. Мы вместе взяли сегодня три очка и продолжаем двигаться вперед.

    Хочу поблагодарить каждого болельщика, который пришел сегодня поддержать на стадион «Арсенал». Видел на трибунах и семьи с детьми, и пожилых наших болельщиков. Все за нас переживали, всем низкий поклон. Рад, что команда не подвела», – сказал Аджоев.

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