Миодраг Божович: «Доволен дебютом Дзюбы»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу над «Ахматом» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Очень трудная игра, равная. Моментов у обеих команд было немного. Можно вспомнить момент в первом тайме у Чаушича, во втором создали несколько полумоментов.

Во втором тайме играть мешало поле, игроки падали. Но все-таки надо поблагодарить тех, кто готовил поле. Поблагодарю и своих игроков, они молодцы, дали бой, бились до конца и победили. Спасибо и болельщикам, потому что игрокам в такую погоду легче, чем им.

Дебютом Дзюбы доволен. У него был один хороший момент – надо было бить в одно касание. Артем двигался хорошо. У него сегодня были сильные оппоненты в лице Семенова и Анхеля. Думаю, Дзюба хорошо сыграл.

Майга завтра предстоит пройти обследование, посмотрим, что у него. Что касается Новосельцева, то ждем, что он вернется в общую группу на следующей неделе», — сказал Божович