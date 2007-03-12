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    Андрей Канчельскис: «Промес – футболист среднего уровня, так и напишите»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Куинси Промес

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об игре хавбека «Спартака» Куинси Промеса в матче РФПЛ с «Локомотивом» (0:0).

    – Промеса сегодня почти не было видно на поле…

    – Почему вы меня опять спрашиваете про Промеса? Я не всегда его критикую! Мне недавно задали конкретный вопрос: «Сможет ли он заиграть в «Ливерпуле?» Я ответил – не сможет, и это правда. Если у него получится в Европе, я буду только рад.

    Промес – футболист среднего уровня, так и напишите. Ничего особенного я в нем не вижу. Если он хочет чего-то доказать и показать – пусть едет в Европу. Против него лично я ничего не имею, мне все равно. Вот главный тренер должен предъявлять ему претензии за такую игру.

    Пока на поле я вообще его не вижу. Но отмечу – пока. В будущем, может, что-то изменится. Дай Бог, чтобы он еще принес пользу «Спартаку», порадовал болельщиков, – сказал Канчельскис.

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