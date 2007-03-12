Антонио Конте: «Если бы мы не пропустили гол через 30 секунд во втором тайме, возможно, было бы проще»

Главный тренер Антонио Конте прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Пропустили гол после 30 секунд во втором тайме, после чего было трудно вернуться. Мы играли против команды фантастического качества. Мы должны сказать лучшие комплименты.

Когда играешь против «Сити», нужно не давать им свободное пространство на поле, потому что они невероятно его используют. Если бы мы не пропустили гол через 30 секунд, возможно, было бы проще», – сказал Конте.