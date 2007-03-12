Андрей Тихонов: «Из-за отмены матча со «Спартаком» игра «Крыльев» моментами не смотрелась»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу над питерским «Динамо» (3:1) в матче .

- На мой взгляд, победа нашей команды закономерна, потому что по количеству моментов мы соперника все-таки превзошли. Но мне очень нравится, в том числе и в сегодняшнем матче. Я думаю, что сегодняшнее поражение от нас было у них последним в сезоне.

- Можно ли сказать, что «Крылья» сегодня победили на классе?

- Класс – это про большие команды. В первой лиге именно класса практически ни у кого нет. Кто-то показывает более силовой футбол, кто-то более техничный, но сказать, что переиграли на классе, нельзя. Если команда классная, она должна контролировать игру полностью. Прибавили в нужный момент? Значит, у нас был ресурс, была сила воли, большее желание победить.

- На ваш взгляд, готов ли ваш сегодняшний соперник к серьезной борьбе за выход в премьер-лигу?

- Еще после нашего матча в первом круге сказал, что «Динамо» — одна из самых играющих команд лиги. Мне очень понравилась та игра, которая прошла на хорошем, качественном поле. На синтетике, тем более не очень качественной, очень тяжело показать тот футбол, в который умеет играть ваша команда. Конечно, всем бы хотелось в начале весны играть в манеже при плюсовой температуре, но таковы реалии – сегодня играли при сильном ветре и в минусовую температуру.

У нас были объективные трудности в подготовке в связи с отменой матча со «Спартаком». Мы выбились из игрового ритма, потому что определенное количество времени мы снижали нагрузки, подводя команду именно к той встрече. Но игра не состоялась, и мы потеряли дня три хорошей подготовки к сегодняшнему матчу. Отсюда игра сегодня моментами не смотрелась, не складывалась, — сказал Тихонов.

После 26 туров самарцы занимают в таблице ФНЛ 3-е место.