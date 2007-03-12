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    Владислав Игнатьев: «Увидел, что в воротах пусто. Пришлось сыграть за Гильерме»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Гильерме Владислав Игнатьев

    Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал свой сэйв в матче 21-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:0).

    – Гильерме не было в воротах, поэтому я занял его место. Пришлось сыграть за него.

    – Увидели, что чего-то не хватает в воротах?

    – Да, смотрю, что-то пусто (смеется). 

    – Вам пришлось лететь в прыжке?

    – По-другому никак. Не было смысла держать игрока, когда ворота пустые. Чисто на автомате побежал закрывать ворота. Повезло, выбил. 

    – Как вам счет, по игре?

    – Были тяжелые погодные условия. Обе команды пытались созидать, но мало что получалось. Поэтому счет по игре. Особых моментов не было. 

    – При такой погоде это был русский футбол?

    – Как смогли, так и сыграли. В принципе, хорошо, что получилась ничья. Мы довольны, «Спартак», думаю, не очень. Сейчас для нас главное продолжать набирать очки, потому что все выигрывают, уже поджимают, – сказал Игнатьев.

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