Владислав Игнатьев: «Увидел, что в воротах пусто. Пришлось сыграть за Гильерме»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал свой сэйв в матче 21-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:0).
– Гильерме не было в воротах, поэтому я занял его место. Пришлось сыграть за него.
– Увидели, что чего-то не хватает в воротах?
– Да, смотрю, что-то пусто (смеется).
– Вам пришлось лететь в прыжке?
– По-другому никак. Не было смысла держать игрока, когда ворота пустые. Чисто на автомате побежал закрывать ворота. Повезло, выбил.
– Как вам счет, по игре?
– Были тяжелые погодные условия. Обе команды пытались созидать, но мало что получалось. Поэтому счет по игре. Особых моментов не было.
– При такой погоде это был русский футбол?
– Как смогли, так и сыграли. В принципе, хорошо, что получилась ничья. Мы довольны, «Спартак», думаю, не очень. Сейчас для нас главное продолжать набирать очки, потому что все выигрывают, уже поджимают, – сказал Игнатьев.