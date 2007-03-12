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    Сергей Прядкин: «Желтый мяч предназначен именно для зимы. По телевизору все было ясно»

    Теги Спартак Локомотив Сергей Прядкин премьер-лига Россия

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением об условиях, в которых проходил матч 21-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0).
     
    – Не стоило ли все-таки отменить матч?

    – Сегодня не было таких пожеланий ни от кого. Мне с утра докладывали все работники, в том числе Лиги. Я благодарен сотрудникам «Локомотива» за работу. У нас с «Арсеналом» схожая ситуация, в Хабаровске.

    Там прошел циклон, и было все засыпано снегом. И мы очень благодарны работникам стадиона, что они справились и матч прошел. Все находились в равных условиях, поэтому не стоит ни на кого обижаться. 

    – Мяч практически не было видно по телетрансляции…

    – Мне сейчас телевизионщики задавали вопрос. Мяч, который сегодня использовался, предназначен именно для зимы. Он желтого цвета и бывает оранжевый. Я смотрел моменты по телевизору, в принципе, он различимый, и все ясно. У нас была предварительная договоренность с инспектором матча Сергеем Зуевым, что если поле заметет, то мы делаем техническую остановку для его расчистки.   

    – Так поле заметало.

    – Ничего. Мы справились. Все было видно, – сказал Прядкин.

    «Спартак» и «Локо» играли на снегу без красного мяча. Какого хрена?

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