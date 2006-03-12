Ринат Билялетдинов: «Хотели как лучше, а получилось как всегда. Шутка, но положение серьезное»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов поделился мыслями по поводу поражения от (0:1) в 21-м туре премьер-лиги.

«Ну что тут можно сказать? Хотели как лучше, а получилось как всегда. Шутка, конечно, но положение достаточно серьезное.

Сегодня у нас было обнадеживающее начало, казалось, что наконец-то у ребят пошла та быстрая игра, к которой мы призывали. Но потом опять что-то сломалось.

Надо разбираться, в чем причина, почему футболисты не хотят рисковать и вместо того, чтобы обострять, отдают пасы назад.

Забей Кабутов в моменте, когда его вывели один на один с вратарем, рисунок игры мог бы кардинально поменяться. Гол всегда вселяет уверенность, это такой психологический момент. Но мы не забили – не замыкали прострелы, удары не попадали в угол ворот.

Конечно, будем строить игру и тренировочный процесс с учетом ошибок, но выполнять план должны люди, которые выходят на футбольное поле. Вот тут и ощущается нехватка определенного уровня в отдельных моментах. Это и обеспечивает нам негативный результат вторую игру подряд.

Можно по-разному пытаться объяснить что-то футболистам – говорить тихо или кричать, но от этого они лучше на поле не станут. Объяснять, конечно, надо, но сумеют ли игроки впитать то, что нужно, покажет время.

Обойма из опытных футболистов у нас небольшая. Только в линии обороны можем варьировать состав. Молодые игроки, хотя в их возрасте уже и пора о себе заявлять, почему-то предпочитают оставаться в тени.

На тренировках люди делают одно, а в матчах совсем другое. Чтобы преодолевать сопротивление соперника, тоже необходимо мастерство», – сказал Билялетдинов.