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    Дмитрий Парфенов: «Дорога в Хабаровск заняла 27 часов. Терпели, никому об этом не говорили»

    Теги Дмитрий Парфенов премьер-лига Россия СКА Хабаровск Тосно

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов дал интервью после победы над «СКА-Хабаровск» (1:0) в 21-м туре премьер-лиги.

    – С чем связано вялое начало матча?

    – Думаю, это дорога. Мы молчали – у нас дорога сюда заняла 27 часов. Терпели, никому об этом не говорили.

    – Как добирались?

    – Это другой вопрос. Надо ребят поблагодарить – у нас есть команда, коллектив. Да, где-то чуть-чуть нам повезло, но выполняли то, что требовалось, и контролировали ход матча. Поэтому и победили.

    – Как показали себя новички?

    – Сейчас оценку сложно давать. Важно, что команда выиграла. Со всеми поговорим отдельно, – сказал Парфенов в эфире канала «Наш футбол».

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