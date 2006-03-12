Дмитрий Парфенов: «Дорога в Хабаровск заняла 27 часов. Терпели, никому об этом не говорили»

Главный тренер Дмитрий Парфенов дал интервью после победы над «СКА-Хабаровск» (1:0) в 21-м туре премьер-лиги.

– С чем связано вялое начало матча?

– Думаю, это дорога. Мы молчали – у нас дорога сюда заняла 27 часов. Терпели, никому об этом не говорили.

– Как добирались?

– Это другой вопрос. Надо ребят поблагодарить – у нас есть команда, коллектив. Да, где-то чуть-чуть нам повезло, но выполняли то, что требовалось, и контролировали ход матча. Поэтому и победили.

– Как показали себя новички?

– Сейчас оценку сложно давать. Важно, что команда выиграла. Со всеми поговорим отдельно, – сказал Парфенов в эфире канала «Наш футбол».