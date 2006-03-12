Гаджи Гаджиев: «Было бы неправильно уйти из «Амкара» и сразу возглавить другую команду»

Бывший тренер Гаджи Гаджиев ответил на вопросы о том, как он прекратил работу в пермском клубе.

– Правда, что руководство просило вас не уходить?

– У нас был хороший разговор. Ведь я не принял решение наподобие «Ура! Я ухожу! И прочее». Это было не спонтанное, а продуманное решение. Оно сформировалось из разных событий.

У каждого человека своя жизнь, принципы, желания, обязанности перед семьей и прочее. У моего решения комплекс причин, одной нет.

Эти три года были хорошими. Может, у нас не было таких условий, какие есть в других клубах РФПЛ. В Перми они более суровые. Но зато здесь всегда была комфортная обстановка в плане взаимоотношений с руководством, футболистами, болельщиками, сотрудниками клуба, со всеми.

Здесь было интересно работать. Мы расстались по-доброму.

– Вы были инициатором прекращения сотрудничества?

– Да, по собственному желанию.

– Каковы теперь ваши планы? Отдохнете от футбола?

– Зачем отдыхать от футбола? Он мне не надоел! Это значительная часть моей жизни. Она началась давно.

Он, надеюсь, никогда не надоест (смеется). Можно отдыхать от чего-то другого, но не от футбола.

– Вы планируете продолжить работу в другом клубе в ближайшее время?

– Нет. Это было бы неправильно – только уйти из «Амкара» и сразу возглавить другую команду. Это неправильно в сложившихся отношениях с руководством клуба, командой, помощниками.

Если у меня, к примеру, были бы сложные отношения, противоречивые, то уйти в другую команду было бы логично. Но у нас есть взаимопонимание. Как в таких обстоятельствах можно уйти в другой клуб посреди сезона? – сказал Гаджиев.