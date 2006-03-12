Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Гаджи Гаджиев: «Было бы неправильно уйти из «Амкара» и сразу возглавить другую команду»

    Теги Амкар премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев

    Бывший тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев ответил на вопросы о том, как он прекратил работу в пермском клубе.

    – Правда, что руководство просило вас не уходить?

    – У нас был хороший разговор. Ведь я не принял решение наподобие «Ура! Я ухожу! И прочее». Это было не спонтанное, а продуманное решение. Оно сформировалось из разных событий.

    У каждого человека своя жизнь, принципы, желания, обязанности перед семьей и прочее. У моего решения комплекс причин, одной нет.

    Эти три года были хорошими. Может, у нас не было таких условий, какие есть в других клубах РФПЛ. В Перми они более суровые. Но зато здесь всегда была комфортная обстановка в плане взаимоотношений с руководством, футболистами, болельщиками, сотрудниками клуба, со всеми.

    Здесь было интересно работать. Мы расстались по-доброму.

    – Вы были инициатором прекращения сотрудничества?

    – Да, по собственному желанию.

    – Каковы теперь ваши планы? Отдохнете от футбола?

    – Зачем отдыхать от футбола? Он мне не надоел! Это значительная часть моей жизни. Она началась давно.

    Он, надеюсь, никогда не надоест (смеется). Можно отдыхать от чего-то другого, но не от футбола.

    – Вы планируете продолжить работу в другом клубе в ближайшее время?

    – Нет. Это было бы неправильно – только уйти из «Амкара» и сразу возглавить другую команду. Это неправильно в сложившихся отношениях с руководством клуба, командой, помощниками.

    Если у меня, к примеру, были бы сложные отношения, противоречивые, то уйти в другую команду было бы логично. Но у нас есть взаимопонимание. Как в таких обстоятельствах можно уйти в другой клуб посреди сезона? – сказал Гаджиев.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться