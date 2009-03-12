Гаджи Гаджиев: «Если б не закрыли долги перед игроками, мне было бы не с руки уходить из «Амкара»

Бывший главный тренер Гаджи Гаджиев рассказал, что покинул клуб лишь после того, как получил гарантии касательно перечисления зарплаты игрокам.

Гаджиев отправился на матч с «Зенитом» вместе с пермской командой.

«Статуса у меня нет никакого. Просто договорились. Конечно, приехал на матч, у нас хорошие отношения с командой.

Может быть, еще на одну-две игры прилечу. Команду готовили на протяжении этих циклов помощники, так что все спланировано давно.

Да, это было мое решение уйти из «Амкара». Решение не резкое. Весь цикл вели помощники, Каряка и Евсеев. Я составлял план, но все занятия вели они.

Конечно, если бы прошли в Кубке России дальше, был бы смысл остаться. Но решение не спонтанное, не эмоциональное. Конечно, сделали ошибку, решив играть в таких условиях. Играя против «Зенита» – нам было бы выгодно, а так – не лучшее решение.

Если б не закрыли долги перед футболистами, мне было бы не с руки уходить. Понимаете, долги есть, главный тренер уходит… Но получили гарантию от губернатора, что команда доиграет», – описал ситуацию тренер в эфире канала «Наш футбол».

Пост губернатора Пермского края занимает Максим Решетников.