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    Петер Штегер: «Дауд сделал выдающийся голевой пас в игре с «Лейпцигом»

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия РБ Лейпциг Петер Штегер Махмуд Дауд

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер передал впечатления от игры с «РБ Лейпциг» (1:1) в 25-м туре бундеслиги.

    «Сегодня мне показалось, что команда демонстрировала очень хорошую игру. После «Аугсбурга» у команды было такое впечатление, что мы в недостаточной степени показали свою игру. Но сегодня мы с самого начала играли по-настоящему в матче с хорошим соперником, против которого тяжело обороняться, у которого есть невероятный класс атакующих действий.

    Сегодня я весьма удовлетворен тем, что наблюдал на протяжении 90 минут. В эпизоде, когда мы сравняли счет, Дауд сделал выдающийся пас. Именно такими разрезающими передачами мы и хотим играть.

    «Лейпциг» – очень хорошая команда. Сегодня это было видно. Но если выбрать правильный момент, им можно доставить неприятности», – сказал австриец.

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