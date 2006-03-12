Юлиан Вайгль: «Боруссия» сделала шаг вперед в матче с «Лейпцигом»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль подвел итоги матча с «РБ Лейпциг» (1:1) в 25-м туре бундеслиги.

«Три очка, конечно, были бы важны. Но сегодня мы сделали шаг вперед. «Боруссия» предстала совершенно иной командой, если сравнивать с матчем против «Аугсбурга».

Мы более расторопно шли вперед, применяли более высокий прессинг. Болельщикам матч должен был очень понравиться.

Мы могли бы выйти вперед, если б чуточку повезло. Сегодня мы показали очень хорошую ответную реакцию», – сказал немец.