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    Массимо Каррера: «Разговоры, что «Спартак» не хотел играть с «Крыльями», – ложь»

    Теги Спартак Крылья Советов Кубок России Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов».

    «Мы были готовы играть. Я дал состав, футболисты были готовы выходить на разминку. Так что разговоры, что мы не хотели играть, – ложь. Решение приняла комиссия. Я и моя команда были готовы к игре. Решать, играть или нет – задача не моя и не игроков, пускай разбираются другие люди.

    Согласен с решением комиссии, потому что при такой температуре и на таком поле было невозможно играть. Сожалею о наших болельщиках, которые приехали впустую в Самару. Думаю, мы порадуем их в других моментах», – сказал Каррера.

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