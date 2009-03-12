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    Массимо Каррера о конфликте с Фернандо и Глушаковым: «Подобное пишут люди, которые хотят расшатать нас»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Фернандо Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о его конфликте с полузащитниками Фернандо и Денисом Глушаковым.

    «Я отнесся к этому с иронией. На сборе в Марбелье у нас был ужин с командой, и я оплатил его. Подобное пишут люди, которые хотят расшатать нас.

    У меня лично нет никаких проблем с игроками. Футболисты знают, что на поле выходит один человек, но есть трое, которые готовы его заменить.

    Я здесь, чтобы делать определенный выбор. Правильный или неправильный – неважно. Но вся эта тема заканчивается здесь», – сказал Каррера.

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