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    Роман Бабаев: «Мы хотели бы, чтоб Вернблум остался в ЦСКА. Он взял тайм-аут»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Роман Бабаев Понтус Вернблум

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился информацией о хавбеке Понтусе Вернблуме.

    «Мы со всеми ребятами, у кого заканчиваются контракты, обсуждаем возможность продления. Пока новостей никаких нет.

    Немного позже восстановим переговоры. Есть обоюдное желание, но существует ряд обстоятельств, которые должны быть учтены. Из-за этого и отложили переговоры.

    Действительно ли Понтус может покинуть команду летом? И да, и нет. Мы хотели бы, чтобы он остался. Решение будет зависеть от его позиции. Пока он взял тайм-аут», – описал ситуацию функционер.

    Контракт, связывающий полузащитника с ЦСКА, рассчитан до окончания сезона.

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