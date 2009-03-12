Роман Бабаев: «Мы хотели бы, чтоб Вернблум остался в ЦСКА. Он взял тайм-аут»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился информацией о хавбеке .

«Мы со всеми ребятами, у кого заканчиваются контракты, обсуждаем возможность продления. Пока новостей никаких нет.

Немного позже восстановим переговоры. Есть обоюдное желание, но существует ряд обстоятельств, которые должны быть учтены. Из-за этого и отложили переговоры.

Действительно ли Понтус может покинуть команду летом? И да, и нет. Мы хотели бы, чтобы он остался. Решение будет зависеть от его позиции. Пока он взял тайм-аут», – описал ситуацию функционер.

Контракт, связывающий полузащитника с ЦСКА, рассчитан до окончания сезона.