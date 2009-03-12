Эрнесто Вальверде: «Я определился с составом. Паулиньо – вариант в числе этих одиннадцати»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что он уже определился со стартовым составом на игру с .

«Я принял решение касательно состава, это точно. – вариант в числе этих одиннадцати», – сказал испанец.

Ожидается, что в стартовом составе, помимо Паулиньо, выйдут тер Стеген, , Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси и Луис Суарес.

Вальверде отметил, что матч с «Атлетико» нельзя считать финальным в борьбе за чемпионство.

«Эта игра очень важна, но впереди еще долгий путь, который надо пройти», – сказал тренер «Барселоны».