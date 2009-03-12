Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Эрнесто Вальверде: «Я определился с составом. Паулиньо – вариант в числе этих одиннадцати»

    Теги Паулиньо Барселона Атлетико Андрес Иньеста Лионель Месси Жерар Пике Эрнесто Вальверде примера Испания Иван Ракитич Луис Суарес Серджи Бускетс Жорди Альба Марк-Андре тер Стеген Серджи Роберто Самюэль Умтити

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что он уже определился со стартовым составом на игру с «Атлетико».

    «Я принял решение касательно состава, это точно. Паулиньо – вариант в числе этих одиннадцати», – сказал испанец.

    Ожидается, что в стартовом составе, помимо Паулиньо, выйдут тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси и Луис Суарес.

    Вальверде отметил, что матч с «Атлетико» нельзя считать финальным в борьбе за чемпионство.

    «Эта игра очень важна, но впереди еще долгий путь, который надо пройти», – сказал тренер «Барселоны».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться