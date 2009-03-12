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    Лерой Сане: «Когда я пришел в «Ман Сити», Гвардиола сразу стал меня критиковать!»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Джейми Реднапп Лерой Сане

    Хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане дал интервью обозревателю Джейми Реднаппу.

    – В текущем сезоне ты забил 12 голов, сделал много результативных передач. Это лучшая форма в твоей жизни?

    – Да, конечно, это лучший сезон в моей карьере. Я сильно прибавил под руководством нашего тренера, даже если сравнивать с предыдущим сезоном.

    И это приносит мне настоящее удовольствие. Очень приятно играть и тренироваться с моими партнерами по команде. Мне повезло оказаться здесь!

    – Как Гвардиола вывел твою игру на новый уровень?

    – Как только я появился в «Манчестер Сити», он сразу стал меня критиковать! Пеп показывал, где у меня есть возможность прибавить. Каждый раз, когда я допускал ошибку, он говорил: «А надо делать вот так!». И когда я пытался так делать, становилось понятно, что мне это помогает.

    До перехода в команду Гвардиолы до тебя доходит информация, что он хороший тренер. Но когда оказываешься в его команде, ты действительно видишь сам, как он работает, чувствуешь это. И тогда уже думаешь: «Ого, он реально может мне помочь».

    Пеп делает так, что игра становится для тебя проще. Легче контролировать мяч, видеть, где располагаются партнеры, что ты можешь сделать с ними, как помочь команде. И видно, что каждый хочет получить мяч, каждый хочет помочь, – сказал полузащитник.

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