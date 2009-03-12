Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Алексей Миранчук: «У нас с Тарасовым совпали интересы в жизни, чувство юмора схожее»

    Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Алексей Миранчук Антон Миранчук

    Хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук высказался о себе и своем брате Антоне.

    – В детстве тренеры предупреждали нас: ребята, вас ждут на большом стадионе, но не все туда попадут. Это суровая правда футбола.

    Судьба порой непредсказуема. Мы с братом, играя за молодежный состав, были на одном уровне. Но пять лет назад в основной состав взяли меня одного. Я левоногий, а это в приоритете.

    – Антон в прошлом году резко прибавил. Была даже дискуссия, хорошо или плохо то, что он оказался в аренде в Эстонии.

    – Я был уверен, что рано или поздно брат окажется рядом. И что будет играть на хорошем уровне. Да, процесс затянулся. Антон долгое время оставался в молодежке, возможно, это угнетало.

    Просто ему требовалась команда, где борьба, мужской футбол и какое-то стоящее соревнование. Он съездил в Эстонию и почувствовал себя лидером. И дело даже не в Эстонии, а в смене обстановки.

    – С Антоном вы проводите много времени в компании Дмитрия Тарасова. Будто старший брат появился. Что вас сблизило?

    – В интернате у нас была своя жизнь, компания таких же молодых. Со временем обзавелись квартирой, переехали. Не с кем стало общаться вечерами.

    Так вот Тара однажды позаботился о нашем досуге и пригласил посидеть вместе. У нас совпали интересы в жизни, да и чувство юмора схожее.

    Завязалось общение. У нас есть старший товарищ, которому можно просто позвонить, обсудить жизненные моменты или просто посмотреть футбол, – сказал полузащитник.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться