Алексей Миранчук: «У нас с Тарасовым совпали интересы в жизни, чувство юмора схожее»

Хавбек Алексей Миранчук высказался о себе и своем брате Антоне.

– В детстве тренеры предупреждали нас: ребята, вас ждут на большом стадионе, но не все туда попадут. Это суровая правда футбола.

Судьба порой непредсказуема. Мы с братом, играя за молодежный состав, были на одном уровне. Но пять лет назад в основной состав взяли меня одного. Я левоногий, а это в приоритете.

– Антон в прошлом году резко прибавил. Была даже дискуссия, хорошо или плохо то, что он оказался в аренде в Эстонии.

– Я был уверен, что рано или поздно брат окажется рядом. И что будет играть на хорошем уровне. Да, процесс затянулся. Антон долгое время оставался в молодежке, возможно, это угнетало.

Просто ему требовалась команда, где борьба, мужской футбол и какое-то стоящее соревнование. Он съездил в Эстонию и почувствовал себя лидером. И дело даже не в Эстонии, а в смене обстановки.

– С Антоном вы проводите много времени в компании . Будто старший брат появился. Что вас сблизило?

– В интернате у нас была своя жизнь, компания таких же молодых. Со временем обзавелись квартирой, переехали. Не с кем стало общаться вечерами.

Так вот Тара однажды позаботился о нашем досуге и пригласил посидеть вместе. У нас совпали интересы в жизни, да и чувство юмора схожее.

Завязалось общение. У нас есть старший товарищ, которому можно просто позвонить, обсудить жизненные моменты или просто посмотреть футбол, – сказал полузащитник.