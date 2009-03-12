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    Пеп Гвардиола: «Люди не осознают того, что Конте сделал в Англии»

    Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Антонио Конте Пеп Гвардиола

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко отозвался о своем коллеге Антонио Конте, работающем с «Челси».

    «Думаю, Конте оставит кое-что английскому футболу. Я в этом уверен. Возможно, люди не осознают того, что Антонио сделал здесь, в премьер-лиге.

    Конте ввел новый способ атаковать – с пятью игроками сзади, иную систему. Целому ряду команд, и даже «Арсеналу», пришлось много перенять у «Челси».

    В тактическом плане Антонио – мастер. Он потрясающе делал это в сборной Италии и в период работы с «Ювентусом», – сказал каталонец.

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