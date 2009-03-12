Пеп Гвардиола: «Люди не осознают того, что Конте сделал в Англии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко отозвался о своем коллеге Антонио Конте, работающем с .

«Думаю, Конте оставит кое-что английскому футболу. Я в этом уверен. Возможно, люди не осознают того, что Антонио сделал здесь, в премьер-лиге.

Конте ввел новый способ атаковать – с пятью игроками сзади, иную систему. Целому ряду команд, и даже , пришлось много перенять у «Челси».

В тактическом плане Антонио – мастер. Он потрясающе делал это в сборной Италии и в период работы с «Ювентусом», – сказал каталонец.