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    «Спартак» может отпустить Попова в «Рубин» и интересуется Кудряшовым

    Теги Спартак Рубин Федор Кудряшов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Ивелин Попов Нобель Арустамян

    Известный комментатор Нобель Арустамян рассказал о трансферах «Спартака», которые могут состояться до закрытия трансферного окна.

    «Есть интерес со стороны разнообразных команд к Ивелину Попову, который в последнее время потерял место в старте.

    Был интерес московского «Динамо», но сейчас он ближе всего к «Рубину». «Рубин» серьезный интерес проявляет, есть некоторые зачатки переговоров, которые могут завершиться успешно. В течение ближайших дней, может быть, недели, узнаем, где Попов продолжит карьеру.

    Что касается покупок, много фамилий, они звучат из разных концов света, но очевидно одно: «Спартак», укрепившись иностранцами, хочет приобрести и российских футболистов.

    Сейчас «Спартак» присматривается к Федору Кудряшову. Повторюсь, это не более чем возможность изучить рынок, потому что «Спартаку» нужен российский футболист в связи с травмой Джикии.

    Посмотрим, кого возьмет «Спартак» и возьмет ли вообще, потому что сейчас состав красно-белых полностью укомплектован», – сказал Арустамян.

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