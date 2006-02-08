«Спартак» может отпустить Попова в «Рубин» и интересуется Кудряшовым

Известный комментатор Нобель Арустамян рассказал о трансферах , которые могут состояться до закрытия трансферного окна.

«Есть интерес со стороны разнообразных команд к , который в последнее время потерял место в старте.

Был интерес московского , но сейчас он ближе всего к «Рубину». «Рубин» серьезный интерес проявляет, есть некоторые зачатки переговоров, которые могут завершиться успешно. В течение ближайших дней, может быть, недели, узнаем, где Попов продолжит карьеру.

Что касается покупок, много фамилий, они звучат из разных концов света, но очевидно одно: , укрепившись иностранцами, хочет приобрести и российских футболистов.

Сейчас «Спартак» присматривается к . Повторюсь, это не более чем возможность изучить рынок, потому что «Спартаку» нужен российский футболист в связи с травмой Джикии.

Посмотрим, кого возьмет «Спартак» и возьмет ли вообще, потому что сейчас состав красно-белых полностью укомплектован», – сказал Арустамян.