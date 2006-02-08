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    Первый тестовый матч на самарском стадионе состоится позже, чем изначально планировалось

    Теги Крылья Советов ФНЛ ЧМ-2018 стадион Самара

    Министр строительства России Леонид Ставицкий заявил, что контрольные матчи на «Самара Арене», строящейся к ЧМ-2018, пройдут позже, чем изначально планировалось.

    Тестовые матчи на стадионе должны были провести «Крылья Советов». Первый матч был запланирован на 7 апреля, когда в Самару должен был приехать «Спартак-2».

    Сейчас дату первой игры на «Самара Арене» согласовывают с министерством спорта. Уточняется, что перенос связан исключительно с мерами безопасности, а не с темпами строительства арены.

    При этом ранее сообщалось, что Самара отстает от графика строительства сильнее всех строек стадионов к ЧМ.

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