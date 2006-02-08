Первый тестовый матч на самарском стадионе состоится позже, чем изначально планировалось

Министр строительства России Леонид Ставицкий заявил, что контрольные матчи на «Самара Арене», строящейся к , пройдут позже, чем изначально планировалось.

Тестовые матчи на стадионе должны были провести . Первый матч был запланирован на 7 апреля, когда в Самару должен был приехать «Спартак-2».

Сейчас дату первой игры на «Самара Арене» согласовывают с министерством спорта. Уточняется, что перенос связан исключительно с мерами безопасности, а не с темпами строительства арены.

При этом ранее сообщалось, что Самара отстает от графика строительства сильнее всех строек стадионов к ЧМ.