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    Директор «Тюмени»: «Спартак» хотел забрать Шакуро даром. Так не бывает»

    Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы ФНЛ Тюмень Александр Попов Павел Шакуро

    Директор «Тюмени» Александр Попов рассказал о несостоявшемся переходе защитника молодежной сборной России Павла Шакуро в «Спартак».

    «Шакуро остается в команде и летит на Кубок ФНЛ. Красно-белые хотели забрать его задаром: мол, если будет играть, тогда что-нибудь вам дадим.

    Нам самим игроков не хватает, надо шкуру спасать в ФНЛ. Ну, дадут они 10 миллионов – что это за деньги?

    Мы воспитывали его до 20 лет – и отдать за муку? Так не бывает», – сказал Попов.

    Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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