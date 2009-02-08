Директор «Тюмени»: «Спартак» хотел забрать Шакуро даром. Так не бывает»

Директор «Тюмени» Александр Попов рассказал о несостоявшемся переходе защитника молодежной сборной России Павла Шакуро в .

«Шакуро остается в команде и летит на Кубок ФНЛ. Красно-белые хотели забрать его задаром: мол, если будет играть, тогда что-нибудь вам дадим.

Нам самим игроков не хватает, надо шкуру спасать в ФНЛ. Ну, дадут они 10 миллионов – что это за деньги?

Мы воспитывали его до 20 лет – и отдать за муку? Так не бывает», – сказал Попов.

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.