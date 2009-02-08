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    Денис Глушаков: «Комбаров уже отстрелялся со своими привозами»

    Теги Спартак Дмитрий Комбаров премьер-лига Россия Атлетик Спарта Прага Лига Европы товарищеские матчи (клубы) Денис Глушаков Каку Гелор Канга

    Хавбек «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги товарищеского матча со «Спартой» (2:1) и сбора в Марбелье.

    – Главное, что выиграли. Важно было подойти к домашнему матчу Лиги Европы с «Атлетиком» в хорошем настроении. И настрой был как на официальный матч, ведь до этого мы в четырех встречах ни разу не победили.

    – В физическом плане команда подходит к пику?

    – Сложно пока говорить. «Спарта» – серьезный соперник. Здорово было проверить свои силы на таком фоне. Но нам есть над чем работать. Есть еще неделя. Будем разбирать, готовиться.

    – В первом тайме была стычка с участием Канга. Что там стряслось?

    – Никто не хотел уступать. Этого парня все знают. Он всегда чего-то бегает, разговаривает. Но так-то вроде хороший парень.

    – Комбарова за ошибку, приведшую к голу, в раздевалке сильно ругали?

    – Да он и не отрицает, что это его ошибка. Я всегда говорю: лучше ошибаться на сборах, чем потом привозить в сезоне. Так что ничего страшного. Он уже отстрелялся со своими привозами.

    – Теперь летите в Москву, чтобы привыкнуть к снежным условиям?

    – Да. Жаль, конечно, что не играем первый матч в Испании. Можно было бы никуда не лететь, а спокойно готовиться. Но ничего не поделаешь. Таков жребий. Плюс в том, что нас будут поддерживать полные трибуны, – сказал полузащитник.

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