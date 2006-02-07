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    Сергей Прядкин: «Пиво – нормальный напиток для цивилизованного боления»

    Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия бизнес РФПЛ болельщики

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался в пользу того, чтобы на стадионах продавалось пиво.

    «Мы заинтересованы в том, чтобы пивные бренды пришли в футбол, это дополнительный источник доходов для клубов. Мы бы очень хотели, чтобы пиво разрешили продавать на стадионах. Мы считаем, что пиво – это нормальный напиток для цивилизованного боления.

    Безусловно, мы за борьбу с алкоголизмом. Но считаем, что пиво – атрибут настоящего футбольного болельщика не только у нас, но и во всем мире.

    Работа по разрешению возможности продажи пива на стадионах ведется. Кроме того, ведется и работа для того, чтобы крупные пивные спонсоры стали спонсорами клубов и РФПЛ. Надеемся, что этот вопрос решится», – описал ситуацию функционер.

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