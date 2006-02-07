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    Криштиану Роналду: «Быть отцом – это лучшее, что когда-либо случалось со мной»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания светская хроника

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своей роли отца семейства. 

    «Быть отцом – это лучшее, что когда-либо случалось со мной. Мои дети делают меня очень счастливым.

    Каждый из нас является личностью, у каждого свой путь. Но детям многое достается и от родителей. Я надеюсь передать своим детям правильные ценности и обеспечить им хорошее образование, которое поможет им в самореализации. 

    Моя самая большая радость – проводить время с семьей и детьми, с друзьями. Сейчас я могу назвать себя счастливым человеком.  

    В плане личной жизни у меня замечательное время, моя семья растет. На профессиональном уровне я провел два замечательных сезона, в которых выигрывал титулы с клубом и сборной. Чувствую, что могу оставаться на таком высоком уровне еще несколько лет», – сказал Роналду. 

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