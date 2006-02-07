Криштиану Роналду: «Быть отцом – это лучшее, что когда-либо случалось со мной»

Форвард Криштиану Роналду поделился мнением о своей роли отца семейства.

«Быть отцом – это лучшее, что когда-либо случалось со мной. Мои дети делают меня очень счастливым.

Каждый из нас является личностью, у каждого свой путь. Но детям многое достается и от родителей. Я надеюсь передать своим детям правильные ценности и обеспечить им хорошее образование, которое поможет им в самореализации.

Моя самая большая радость – проводить время с семьей и детьми, с друзьями. Сейчас я могу назвать себя счастливым человеком.

В плане личной жизни у меня замечательное время, моя семья растет. На профессиональном уровне я провел два замечательных сезона, в которых выигрывал титулы с клубом и сборной. Чувствую, что могу оставаться на таком высоком уровне еще несколько лет», – сказал Роналду.