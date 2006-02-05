Единая лига ВТБ. 24 очка Де Коло помогли ЦСКА разгромить «Химки»

В понедельник, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский крупно обыграл подмосковные «Химки». В активе Нандо Де Коло 24 очка и 6 передач.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 12-1, «Локомотив-Кубань» – 12-2, ЦСКА – 12-2, «Зенит» – 11-2, – 7-6, «Автодор» – 7-6, «Парма» – 4-9, «Калев» – 4-9, «Цмоки-Минск» – 4-9, «Нижний Новгород» – 3-9, «Астана» – 3-10, ВЭФ – 3-10, «Енисей» – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.