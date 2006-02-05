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    Единая лига ВТБ. 24 очка Де Коло помогли ЦСКА разгромить «Химки»

    Теги результаты ЦСКА Химки Единая лига ВТБ

    В понедельник, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА крупно обыграл подмосковные «Химки». В активе Нандо Де Коло 24 очка и 6 передач.

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат 

    ЦСКА Москва – БК Химки 90:71 (16:15, 24:12, 21:26, 29:18)
    Дата проведения
    5 февраля, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
    Онлайн матча
    ЦСКА Москва
    Хиггинс (13), Курбанов (11 + 7 подборов), Клайберн (6), Родригес (3), Хантер (0) – старт; Де Коло (24 + 6 передач), Воронцевич (17), Антонов (10), М.Кулагин (3), Фридзон (3), Вестерманн (0), Хряпа (0).
    БК Химки
    Швед (18), Моня (9), Андерсон (8), Томас (8), Дженкинс (4) – старт; Маркович (10), Гилл (10), Ханикатт (4), Вяльцев (0), Зубков (0).

    Положение команд: УНИКС – 12-1, «Локомотив-Кубань» – 12-2, ЦСКА – 12-2, «Зенит» – 11-2, «Химки» – 7-6, «Автодор» – 7-6, «Парма» – 4-9, «Калев» – 4-9, «Цмоки-Минск» – 4-9, «Нижний Новгород» – 3-9, «Астана» – 3-10, ВЭФ – 3-10, «Енисей» – 3-10.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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