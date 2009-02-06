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    Массимо Каррера: «Спартак» ищет россиянина на позицию левого защитника»

    Теги Спартак Дмитрий Комбаров премьер-лига Россия Роман Зобнин Массимо Каррера Николай Рассказов

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что клуб планирует подписать крайнего левого защитника с российским паспортом.

    «На позицию левого защитника мы ищем россиянина. Сейчас пробуем Рассказова, смотрим, готов ли он конкурировать с Дмитрием Комбаровым.

    Зобнин хорошо справлялся со своей задачей, но это не его позиция. Если его там оставить, могут быть трудности.

    С Зобниным мне повезло, потому что он может закрыть много позиций: левого и правого защитника, левого и правого вингера», – сказал Каррера.

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