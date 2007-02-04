Маурисио Почеттино: «Мы играли намного, намного, намного лучше «Ливерпуля»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги матча премьер-лиги против (2:2).

«Очень интересный матч для зрителей. Я был спокоен, потому то команда играла хорошо. Ощущение, что мы потеряли два очка сегодня. Мы играли намного, намного, намного лучше «Ливерпуля».

Оба пенальти назначены верно, тут не о чем спорить. Иногда люди жалуются на судей, но когда они правы, лучше рассказать об этом всем.

Ваньяма забил фантастический гол. Очень рад за него, он помог нам набрать очко. Планировали мы что-то подобное? Нет!

Мы не сомневались в Кейне, когда он пошел пробивать пенальти во второй раз. Поздравляю его с сотым голом в АПЛ.

Сегодня команда продемонстрировала характер. Мы всегда стараемся показать свой лучший футбол, сегодня мы играли на победу», – сказал Почеттино.