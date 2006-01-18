Товарищеские матчи. «Шанхай Теллэйс» победил «Спартак», «Люцерн» разгромил «Локомотив»

Российские клубы ведут подготовку ко второй части сезона чемпионата России.
Товарищеские матчи
Ростов – КСМС Яссы Румыния – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Соловьев (39), 1:1 – Захария (54).
«Ростов»: Абаев (Песьяков, 45), Макеев (Ингасон, 45), Гацкан (Плиев, 45), Байрамян (Сухомлинов, 45), Думбья (Калачев, 45), Вебер (Ионов, 45), Гулиев (Киреев, 45), Скопинцев (Чуперка, 45), Сигурдарсон (Зуев, 45), Шомуродов (Маер, 45), Соловьев (Дядюн, 45).
Динамо – Газ Метан Румыния – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Обольский (81, с пенальти).
«Динамо»: Шунин (к), Козлов, Шунич, Рыков, С.Терехов, Цаллагов, Паштов, Темников, Грулев, Луценко, Марков.
Тосно – Ботошани Румыния – 2:2 (1:1)
Голы «Тосно»: 1:1 – Труич (32), 2:1 – Скворцов (53).
«Тосно» (1-й тайм): Опарин, Дугалич, Миюшкович, Чернов, Дудиев, Полетанович, Рикардиньо, Карвальо, Труич, Палиенко, Мелкадзе.
«Тосно» (2-й тайм): Юрченко, Сухарев, Буйволов, Кутин, Галиулин, Карницкий, Мухаметшин, Трошечкин, Мирзов, Быстров, Скворцов.
Спартак – Шанхай Теллэйс Китай – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Халк (12, с пенальти).
«Спартак»: Селихов (Максименко, 60), Петкович (Ещенко, 46), Кутепов (Таски, 34), Джикия (Боккетти, 15), Комбаров (Рассказов, 46), Мельгарехо (Бакаев, 46), Глушаков (Фернанду, 46), Пашалич (Зобнин, 46), Промес (Еременко, 46), Самедов (Педро Роша, 46), Луиз Адриану (Зе Луиш, 46).
Локомотив – Люцерн Швейцария – 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Фоллонье (58), 0:2 – Фоллонье (69), 0:3 – Демхасай (85).
«Локомотив»: Коченков (Медведев, 45), Пейчинович (В.Денисов, 45), Кверквелия (Михалик, 45), И.Денисов (Ротенберг, 45), Тарасов (Чорлука, 45. Куликов, 73), Игнатьев (Касаев, 45), Коломейцев (Рыбус, 45), Ал.Миранчук (Баринов, 45), Ант.Миранчук (Галанин, 45), Эдер (Ари, 45. Галаджан, 78), Лысов (Корян, 45).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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