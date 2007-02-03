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    Виктор Гончаренко: «Пацану важно не баловать девушку. Вернее, не выпрыгивать из штанов»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виктор Гончаренко

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос о том, как правильно выстраивать отношения с женщиной.

    – Как понравиться девушке – метод Виктора Гончаренко?

    – Н-у-у-у… Это, скорее, надо у тех спрашивать, кто какие-то курсы ловеласов оканчивал. Наверное, для всех пацанов очень важно не баловать девушку. Вернее, не выпрыгивать из штанов: дарить цветы, водить в рестораны, делать дорогие подарки, выдумывать какие-то развлечения постоянно. Надо понять, что через какое-то время, когда пойдет рутинная жизнь, ожидания девушки останутся на прежнем уровне. Для вас же быт изменится кардинально…

    Жена до сих пор иногда подкалывает: может, подаришь хоть один букетик за 17-то лет? И в какой-то момент даже решился на этот шаг. Поехал встречать ее с сыном в аэропорт, вижу там магазин «Цветы». Захожу, спрашиваю у продавщицы: «Девушка, если я второй половинке никогда не дарил цветы и сейчас хочу купить букет, что посоветуете?».

    Она посмотрела на меня пристально так и говорит: «Ничего. Жена прилетит, посмотрит на вас, на цветы, вспомнит былые годы – и подумает, что у вас рыльце в пушку, и вы извиняетесь за то, что натворили здесь во время ее отсутствия». Думаю: да, лучше не надо…

    Поэтому, парни, держите в уме: если изначально пробуете быть, как в фильмах, –  красивыми, добрыми, суперкреативными – то потом эту планку надо будет удерживать постоянно. Тогда как в быту и в семейной жизни это практически нереально в ежедневном формате, – сказал Гончаренко.

    Виктор Гончаренко: «Шопинг страшнее любой тренировки!»

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