Денис Глушаков: «У Промеса уже русский менталитет – учит язык, полюбил баню»

Капитан Денис Глушаков рассказал о полузащитнике команды .

— Знаю, что Промес частенько парится в русской бане. Есть у него прогресс во времени нахождения в парной?

— Куинси, по-моему, как только пришел в команду и впервые сходил в баню, полюбил это занятие. С тех пор постоянно ходит, под веники ложится. И я его парил, и банщики. В этом плане он молодец — можно сказать, у Куинси уже русский менталитет.

— И в снег из парной он прыгал?

— В снег нет. А в холодную воду — без проблем.

— А другие иностранцы?

— Никто. Могут зайти, минутку-две посидеть внизу на полу, а потом уходят. Не знаю, в чем дело. Куинси нравится. Он хочет поближе быть к русским, к России. Видно его отношение. Он и язык учит, общается. И всегда на позитиве, – сказал Глушаков.