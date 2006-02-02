Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Денис Глушаков: «У Промеса уже русский менталитет – учит язык, полюбил баню»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Куинси Промес

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о полузащитнике команды Куинси Промесе.

    — Знаю, что Промес частенько парится в русской бане. Есть у него прогресс во времени нахождения в парной?

    — Куинси, по-моему, как только пришел в команду и впервые сходил в баню, полюбил это занятие. С тех пор постоянно ходит, под веники ложится. И я его парил, и банщики. В этом плане он молодец — можно сказать, у Куинси уже русский менталитет.

    — И в снег из парной он прыгал?

    — В снег нет. А в холодную воду — без проблем.

    — А другие иностранцы?

    — Никто. Могут зайти, минутку-две посидеть внизу на полу, а потом уходят. Не знаю, в чем дело. Куинси нравится. Он хочет поближе быть к русским, к России. Видно его отношение. Он и язык учит, общается. И всегда на позитиве, – сказал Глушаков.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться