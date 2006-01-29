Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Пястом», «Урал» победил «Арарат»

Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона.
Товарищеский матч
ЦСКА Россия – Пяст Польша – 0:0 (0:0)
ЦСКА: Акинфееев, Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Набабкин (Кучаев, 63), Натхо (Бистрович, 80), Головин, Витиньо (Гордюшенко, 87), Дзагоев (Чалов, 80), Вернблум.
«Пяст»: Плах, Кончовски, Червиньский, Корун, Ягелло, Хейтли, Петровски, Бадия, Васильев, Янковски, Пападопулос.
Урал Россия – Арарат Россия – 2:1 (1:0)
Голы «Урала»: 1:0 – Портнягин (34), 2:0 – Ильин (65).
«Урал» (1-й тайм): Баклов, Чернов, Динга, Ароян, Меркулов, Бевеев, Фидлер, Некрасов (Галимов, 26), Чантурия, Серченков, Портнягин.
«Урал» (2-й тайм): Баклов, Балажиц, Емельянов, Кулаков, Данцев, Бумал, Димитров, Евсеев, Егорычев, Бикфалви, Ильин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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