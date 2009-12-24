Лучшие шутки о класико, собранные в одном месте

Футбольный сезон в самом разгаре. Чтобы вам было веселее наблюдать за игрой №1, мы обновили приложение Rabona, одно из популярнейших футбольных приложений в России, Испании, Италии, Мексике, Аргентине и США.
Столько шуток о прошедшем класико в одном месте вы не найдете нигде.
В обновленном приложении Rabona вы сможете:
– Получать все самые свежие мемы, самые красивые голы и крутые финты со скоростью света;
– Жечь в комментах, плюсовать и минусовать лучших и худшие из них, создавать свои мемы и добавлять их в приложение;
– Делиться самым смешным и впечатляющим с друзьями и сохранять лучшие мемы на телефон;
– И, главное, загружать свои мемы.
Ваша любимая команда всегда может вас подвести. Rabona не подведет вас никогда!
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