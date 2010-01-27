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    Валерий Карпин: «Смолов не затерялся бы ни в Англии, ни в Испании, ни в Германии»

    Теги Федор Смолов премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия примера Испания возможные трансферы Валерий Карпин Краснодар

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями о том, стоит ли нападающему «Краснодара» Федору Смолову переходить в иностранный клуб.

    – Зависит от того, какие цели в своей карьере он преследует. Если хочет проверить себя в чемпионате, чей уровень выше российского, доказать самому себе, что способен на большее, то однозначно надо рисковать. Но при этом необходимо учитывать, какой клуб его приглашает.

    – Футбол какой страны больше всего подошел бы Смолову – Англии, Испании, Германии?

    – Думаю, Федор не затерялся бы ни в одной из этих стран.

    – Вы долго мучились сомнениями, уезжая из «Спартака» в «Реал Сосьедад»?

    – Ни секунды не колебался. Тогда были другие времена, – сказал Карпин.

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