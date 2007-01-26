Погребняк о контракте с «Динамо»: «Буду добиваться справедливости в палате по разрешению споров»

Нападающий Павел Погребняк намерен оспорить досрочное расторжение контракта с в палате по разрешению споров РФС.

«После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба «Динамо», его руководством принято решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке.

В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров», – сообщил футболист.

«Динамо» расторгло соглашение с форвардом в четверг в одностороннем порядке.

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