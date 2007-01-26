Зинедин Зидан: «Всех в «Реале» бесит сложившаяся ситуация. Мы будем биться, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов перед матчем с «Валенсией».

– Как вы считаете, ошибаются игроки?

– Нет. Самое важное – это результат. Если его нет – значит, что-то работает неправильно. Игроки стараются выкладываться на максимуме, но иногда что-то идет не так, как хочется. Но это ничего не значит.

Мы продолжим работать с надеждой. В этом сезоне у нас бывали и подъемы, и падения. Падений больше, чем обычно. Но и в этой ситуации можно учиться. Сезон состоит из битв и матчей. Как сказал Роналду, завтра у нас матч, и это все, что нас интересует.

– Как вы относитесь к критике и к тому, что вас теперь считают не лучшим, а худшим тренером в мире?

– Это не несправедливость. У каждого есть свое мнение. У меня есть надежда, я надеюсь стать лучше как тренер, команда считает, что мы можем исправить положение. Но я думаю только о сегодняшнем дне, таков футбол. Никто не собирается сдаваться. Все разочарованы. Игроков тоже бесит эта ситуация.

– Вы ни о чем не жалеете, не нуждаетесь в трансферах и считаете себя одним из виноватых в сложившейся ситуации. В чем конкретно ваша вина?

– В том, что мы не победили в ответном матче [Кубка] после победы в первой игре. В том, что у меня не получилось достаточно мотивировать игроков, в первую очередь, в начале матча. Первый тайм был ужасен.

– В чем проблемы этого сезона?

– Такое случается. Мы можем изменить ситуацию. Я единственный, кто видит положительные моменты. Нам нужно играть, когда мы можем и когда у нас не получается. Футбол – это история про победы. Это единственное, что меня успокаивает.

– Вы видите у команды желание? Вы способны выиграть Лигу чемпионов?

– Самое важное – следующий матч. Игроки достаточно спокойны, чтобы победить. В «Реале» бывали такие периоды, в клубе не всегда все было идеально. Но мы не смиримся с этим. Мы хотим биться и завестись. И сделать все, чтобы выиграть Лигу чемпионов, – сказал Зидан.