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    Зинедин Зидан: «Мое будущее в «Реале» зависит от матчей с «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после вылета из 1/4 финала Кубка Испании по итогам матчей с «Леганесом» (1:2, 1:0) признал, что может быть уволен, если мадридцы не пройдут «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    – Можно сказать, что ваше будущее зависит от матчей с «ПСЖ» в Лиге чемпионов?

    – Да, это очевидно. Я тренер, я отвечаю за результат. Я должен найти решения и справиться с этой ситуацией. Я всегда буду бороться, работать и стараться сделать команду лучше.

    Не жалею, что не включил в заявку некоторых игроков, им нужен был отдых. На бумаге у нас был вполне дееспособный состав, но в первом тайме игра не получилась, – сказал Зидан.

    После 19 матчей «Реал» занимает в таблице Ла Лиги 4-е место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 19 очков.

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