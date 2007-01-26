Роберто Манчини: «Путин сказал «Зениту» покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся»

Главный тренер Роберто Манчини рассказал о состоянии травмированных игроков и подтвердил намерение подписать двух-трех российских футболистов.

— Каково состояние Кришито, Нобоа и Паредеса? Когда они вернутся в строй?

— Не со всеми из них ситуация ясна до конца. Нобоа испытывает боль, мы пытаемся найти причину и определить сроки восстановления.

Что касается Паредеса, то у него небольшое повреждение плюсневой кости, и мы также пытаемся определить сроки. Думаю, там ничего серьезного нет.

Кришито будет готов уже через пару дней. Он уже занимается по восстановительной программе, и на его счет у меня нет никаких беспокойств.

— Еще нет Ивановича. Возникла ли необходимость в новичках?

— У Ивановича проблема не столько футбольная, сколько чисто медицинская, возникшая вне футбола. У него проблема с глазом. Он проходит медицинское обследование, и мы рассчитываем на его восстановление к матчу с «Селтиком» в Шотландии. Ничего критичного тут нет.

Что касается новых футболистов, то я говорил еще летом, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Мы этого не сделали тогда и теперь предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что у нас получится.

К тому же сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся (улыбается), — сказал Манчини.

Этой зимой в «Зенит» из «Тосно» перешел форвард Антон Заболотный. Сообщалось, что питерцы также интересуются игроками «Рубина» — защитником и хавбеком Магомедом Оздоевым.